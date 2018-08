Voisins solidaires : une association pour aider ses voisins

Voisins Solidaires est une association d'entraide entre voisins présente partout en France. En Normandie, 6103 membres sont recensés. Mais, le président de l'association, Atanase Périfan, précise que "les 65 millions de Français sont des voisins solidaires".

La mission d'un voisin solidaire

"Être un voisin solidaire, c'est se soucier de ses voisins et les aider dans leur quotidien". Des événements sont organisés selon les saisons ou selon des thèmes. Pendant l'été, c'est un plan canicule qui est organisé pour faire attention aux personnes sensibles. Tandis qu'en septembre, ce sera une action de rentrée scolaire avec un planning de covoiturage par exemple. "Quand on est membre de l'association, notre tâche n'est pas différente que ce que nous faisons dans notre quotidien", rappelle le président de l'association. En effet, les voisins solidaires doivent seulement télécharger des affiches et les mettre dans leur immeuble. Le but est de donner du temps lorsque c'est possible, d'être solidaire en prêtant ses affaires par exemple. Rien n'est obligatoire et tout est gratuit.

L'affiche des Voisins Solidaires pour prévenir du plan canicule. - voisinsolidaires.fr

Créateur de la fête des voisins il y a 20 ans, Atanase Périfan a souhaité voir plus loin qu'une simple journée. C'est ainsi qu'il a créé l'association Voisins Solidaires dix ans plus tard. Rencontre.

Témoignage

Bertille Dalle est étudiante à Alençon (Orne) et membre de l'association depuis quelques mois. Après avoir vu un de ses voisins avec des problèmes de santé, elle a décidé de s'inscrire à Voisins Solidaires. Elle explique son histoire et sa mission.

Inscriptions sur le site : voisinssolidaires.fr.