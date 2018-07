Départs en vacances : l'aire de Vironvay dans l'Eure se prépare

Le personnel s'active sur l'aire de Vironvay (Eure) depuis jeudi 26 juillet 2018. Et pour cause : le week-end s'annonce chargé sur les routes et donc aussi sur les aires de service.

"On commence à tout préparer plus en amont que d'habitudes", raconte Sonia Gicquel, responsable de l'aire de service de Vironvay Nord. Surtout, les effectifs sont doublés : "on sera entre 20 et 25 vendredi soir alors que d'habitudes on peut être cinq ou six. Le samedi, on sera une cinquantaine et le dimanche, une quarantaine".

Le nombre de clients multipliés par cinq

Un effectif nécessaire pour accueillir le nombre de clients car "sur un week-end comme celui-ci, on est entre huit et 10 000 clients entre le vendredi et le dimanche. Sur des périodes très calmes, on est sur 2 000 clients".

La cinquantaine de membres du personnel va donc avoir beaucoup de travail, "il y a l'entretien des toilettes, des extérieurs, il faut quelqu'un tout le temps, il n'y a pas de coupures. On a aussi du monde pour préparer les entrées, les desserts, les sandwichs, les salades et puis évidemment du monde à la vente."

4 à 5000 sandwichs

L'aire a évidemment multiplié les commandes de marchandises, d'autant que tout est fait sur place, "on a commandé des tomates fraîches, du pain, des salades fraîches, etc."

Au total, Sonia Gicquel s'attend à faire "au moins à 4-5 000 sandwichs".

Magicien et structures gonflables

Malgré un effectif doublé, il risque quand même d'y avoir de l'attente, alors l'aire a fait venir un magicien et une dame qui fait des structures sur ballon pour faire patienter les clients.