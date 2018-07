Eclipse : le Paléospace livre les secrets du phénomène

C'était une séance d'astronomie uniquement réservée aux enfants âgés de quatre à huit ans. Jeudi 26 juillet 2018, au Paléospace de Villers-sur-Mer (Calvados), une vingtaine de bambins était réunie lors du "Planétarium des enfants", une séance familiale d'une heure qui permet aux plus jeunes de découvrir les rudiments de l'astronomie. Planètes, constellations, atmosphère… De nombreux thèmes ont été abordés à l'occasion de l'éclipse lunaire du vendredi 27 juillet 2018. "Cette semaine, on présente au public ce que va être cette éclipse, comment la préparer et l'observer au mieux" explique Stéphane Croutte, médiateur scientifique au Paléospace.

Stéphane Croutte, médiateur scientifique au Paléospace de Villers-sur-mer (Calvados). - Solenn Boulant

Un phénomène rare

Vendredi 27 juillet 2018 au soir, lors de l'éclipse, la lune sera alignée avec la terre et le soleil. Elle durera presque trois heures, de 21h29 à 00h19. C'est la plus longue éclipse du 21e siècle. Pas besoin de lunettes spéciales donc, mais "des jumelles ou un télescope sont conseillés pour la voir plus en détails" complète Stéphane Croutte. Prochaines séances pour les enfants au planétarium les mercredis 8 et 22 août 2018 à 11 heures.