Rencontre Trump-Juncker: "excellents résultats" mais pas de triomphalisme pour l'UE

"Nous ne sommes pas encore au niveau d'un accord, pour lequel il faudra des directives de négociations de la part du conseil des Etats (soit le conseil de l'UE)", a déclaré à des journalistes ce haut responsable sous couvert de l'anonymat.

"Mais l'UE a obtenu d'excellents résultats sans mettre en péril ses intérêts essentiels, ni aucune de ses valeurs ni aucune de ses législations", a-t-il assuré, au lendemain de l'accord commercial USA-UE annoncé par Donald Trump et Jean-Claude Juncker.

"Mais il faut se garder de tout triomphalisme. Rien n'est gravé dans le marbre", a averti le responsable européen.

Un groupe de travail de haut niveau va être constitué "dans les prochains jours" avec des conseillers du président américain et du chef de l'exécutif européen pour discuter des possibilités de réduire les tarifs douaniers sur les biens industriels entre l'UE et les Etats-Unis.

Il a été chargé de remettre un rapport dans 120 jours, soit fin novembre.

"Tant que les parties négocient, les droits de douane américains sur les automobiles ne seront pas appliqués", a souligné le responsable européen.

Les deux parties ont en outre "la volonté de trouver une solution conjointe pour les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium et pour les contre-mesures européennes qui commencent à avoir des effets", a-t-il ajouté.

L'accord annoncé mercredi prévoit une augmentation des achats européens de soja et de gaz naturel liquéfié (GNL) américain. "Il s'agit d'une déclaration d'intention, pas d'engagement de la part de l'UE", selon le responsable.

"L'Union européenne importe chaque année 30 millions de tonnes de fèves et de graines de soja et ses trois principaux fournisseurs sont le Brésil (14 millions de tonnes) l'Argentine (8,4 MT) et les Etats-Unis (5 MT)", a-t-il précisé.

L'Union ne va pas importer plus de soja au total mais les conditions du marché pourraient bénéficier au soja américain, dont les prix ont baissé de près de 15%. "L'UE pourrait donc être en mesure d'importer plus de soja américain", a expliqué ce responsable.

Ces conditions sont également applicables pour le GNL américain s'il devient compétitif.

Les Etats-Unis ont exporté 17,2 milliards de m3 de gaz en 2017 dont 2,2 milliards de m3 de GNL par méthaniers vers les terminaux de l'UE. Or "la capacité totale d'importation de gaz naturel de l'Europe va augmenter de 20% d'ici à 2020", selon le centre d'études IHS Markit.

