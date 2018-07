Orne. Problèmes potentiels de radioactivité dans une carrière

L'association Tournai-Villedieu souhaite empêcher l'extension de la carrière de l'entreprise Orbello Granulats Normandie. Situé entre Tournai et Villedieu (Orne), le projet risquerait potentiellement de causer des dommages radioactifs sur la biodiversité et la population.

Des risques réels ?

Il semblerait que des minerais radioactifs soient enfouis dans cette carrière. Une exploitation pourrait manifester les particules qui seraient dégagées au moment où la roche est concassée. Il semblerait que des minerais soient enfouis dans les prés armoricains et que ce soit connu des géologues et spécialistes. Selon l'association, l'entreprise Orbello aurait dû évaluer ces risques mais ces informations n'ont pas été traitées lors des diverses procédures administratives.

Une association créée pour cette lutte

C'est en 2016 que la demande d'exploitation a été déposée par la société Orbello. L'entreprise souhaite étendre la carrière pour passer de neuf à 60 hectares. Dès septembre 2016, une enquête publique a été ouverte. Visiblement, rien d'alarmant n'a été constaté et le projet d'extension a continué. Jessica Avendano décide d'enquêter sur les impacts de cette extension de carrière sur la société. Il semblerait qu'elle découvre des risques potentiels pour la population et l'environnement. Elle décide de créer l'association en mai 2018 et devient présidente de cette dernière.

Mobilisation de scientifiques

Des études récentes prouveraient que l'extension puisse nuire gravement à l'environnement et à la santé des habitants. Des géologues et hydrologues de l'université Pierre Marie Curie cautionnent et valident les hypothèses de l'association. Les scientifiques ont fait un rapport des études.

Quel avenir pour la carrière ?

Une requête sera déposée par l'association au tribunal administratif de Caen le 25 juillet 2018, utilisant les documents expertisés par les scientifiques. Ce recours demande l'annulation de l'arrêté du mercredi 4 avril 2018 qui autorise la société Orbelle à étendre la carrière. Cette demande devrait aboutir à un jugement d'ici un an.