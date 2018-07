Une quinzaine d'armes à feu saisies chez un Normand

Les gendarmes de Vexin-sur-Epte (Eure) sont appelés pour des coups de feu survenus à Gasny, près de Vernon, dimanche 22 juillet 2018. À leur arrivée sur place, ils trouvent deux individus, "l'un dans sa voiture et l'autre au guidon d'une moto, tirant vers le ciel", indique la gendarmerie de l'Eure sur sa page Facebook.

Un gendarme blessé

L'homme sur la moto tente de s'échapper en fonçant sur les militaires. L'un d'entre eux est alors blessé.

"Le conducteur du véhicule est interpellé et se révèle positif au dépistage alcoolémie et stupéfiants", poursuit la gendarmerie.

14 armes et des munitions

Les gendarmes procèdent alors à la perquisition de son véhicule et deux armes à feu, un couteau et de la résine de cannabis sont découverts et saisis. Son domicile est ensuite à son tour perquisitionné. À l'intérieur, 14 armes et des munitions.

À l'issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été convoqués au Tribunal correctionnel d'Évreux.

La moto a été saisie puis détruite.