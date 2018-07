Les conseils d'un garagiste pour partir en vacances sereinement

La saison estivale 2018 bat son plein. Les vacanciers prennent la route des vacances en voiture mais des contrôles techniques sont nécessaires pour partir en sécurité. Un garagiste caennais (Calvados) prodigue des conseils pour bien entretenir son véhicule.

Vérifier la pression des pneus

Il est nécessaire de vérifier régulièrement la pression des pneus de son véhicule et particulièrement avant les longs trajets. Olivier, garagiste caennais explique pourquoi :

1. Pour la stabilité du véhicule. Une voiture avec les pneus gonflés sera plus maniable grâce à une meilleure adhérence.

2. Pour éviter l'usure des pneus. Des témoins d'usure se trouvent dans les rainures de tous les pneus. Lorsque les témoins sont atteints, c'est un signe qu'il faut changer les pneus.

3. Pour des raisons économiques. Des pneus bien gonflés diminuent la consommation de carburant. "C'est 50 % du budget carburant qui est économisé avec des pneus bien entretenus", dévoile Olivier. Cependant, attention à ne pas trop les gonfler, la pression idéale est renseignée sur une étiquette située dans le manuel de bord de la voiture et dans l'ouverture de la porte du conducteur ou à l'intérieur de la trappe à carburant. Un garagiste peut également faire la pression gratuitement. Idéalement, il faudrait vérifier ses pneus une fois par mois.

D'autres contrôles sont aussi à faire : niveau d'huile, de liquide de refroidissement, de lave-glace, etc. "Les gens n'ouvrent pas leur capot mais l'idéal serait de faire une vérification des niveaux tous les 5000kms", affirme Olivier.