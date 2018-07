Tour de France: course neutralisée après un jet de gaz lacrymogène

Tendance Ouest a écrit :

Haies bocagères

Flers Agglo souhaite faire un inventaire des haies bocagères afin de repérer les haies à forts enjeux et de les protéger. Des cartes projet sont mises à disposition dans toutes les mairies du territoire de Flers Agglo. Tous les usagers intéressés peuvent consulter les plans et proposer des modifications jusqu'au 14 septembre 2018. Le but est de réaliser des cartes définitives des haies à protéger. La protection des haies du territoire de Flers Agglo prendra effet en décembre 2018 lors de la délibération de prescription du Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

09h52