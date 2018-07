Tour de France: le peloton s'élance vers les Pyrénées

Après la journée de repos lundi qui a permis de recharger les batteries pour réattaquer la montagne pour trois étapes, la course est toujours dominée par le duo britannique de la Sky Geraint Thomas, l'actuel leader, et Christopher Froome, le quadruple tenant du titre qui compte 1 minute 39 secondes de retard.

La traversée de l'Aude et de l'Ariège dans le sens est-ouest conduit au Portet d'Aspet, à 62,5 kilomètres de l'arrivée. Dans la descente, la course passe devant la stèle rappelant la chute mortelle de l'Italien Fabio Casartelli en 1995 et attaque le col de Menté (1re catégorie), une ascension de 6,9 kilomètres à 8,1 %.

Une courte incursion en Espagne, dans le val d'Aran, mène enfin au Portillon (1re catégorie), le dernier col du jour (8,3 km à 7,1 %). Le sommet, placé à 10 kilomètres de la ligne, précède une descente "sinueuse et compliquée", selon les qualificatifs du directeur de course Thierry Gouvenou.

Luchon (2.600 habitants), ville-étape dès 1910 lorsque le Tour s'attaqua pour la première fois aux Pyrénées, reçoit la course pour la 59e fois. Thomas Voeckler (2012), l'Australien Michael Rogers (2014) et le Britannique Chris Froome (2016) sont les trois derniers vainqueurs dans la cité thermale chère à Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano.

L'arrivée est prévue vers 17h20 (prévision à 38 km/h de moyenne).

A LIRE AUSSI.

Tour de France: Froome maîtrise l'alerte dans la 15e étape

Tour d'Espagne 2017: de Nîmes à l'Angliru, trois semaines dans l'arène

Tour de France: Bardet gagne la 12e étape, Froome cale

Tour de France: Barguil un feu d'artifice lors de la 13e étape

Tour de France: Bardet, le "chrono" décisif