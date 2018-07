Antoine, jeune ornais dans Audition Secrète sur M6

"Audition secrète" a recruté un jeune ornais de 25 ans pour participer à la nouvelle émission de M6. Antoine s'est fait piéger par sa famille et a passé une audition sans le savoir. Mardi 24 juillet 2018, vous pourrez savoir si Antoine s'est produit devant 300 personnes ou s'il a abandonné.

Se faire piéger par sa famille

Antoine, passionné de musique, jouait régulièrement de la guitare et de l'harmonica dans sa chambre. Il postait quelques-unes de ses vidéos sur Youtube où l'équipe de M6 l'a repéré. Son frère a été contacté pour aider M6 à piéger Antoine. Les autres membres de la famille ont été prévenus pour jouer le jeu tous ensemble. Ils ont fait croire à Antoine qu'ils allaient voir un spectacle en famille et finalement… c'est une audition qu'Antoine a passée. "Antoine est très réservé et timide, il joue pour lui, sa musique lui est destinée. Il ne ressentait pas le besoin de se produire devant d'autres personnes", affirme sa mère.

La réaction d'Antoine

Antoine pensait se rendre à un spectacle mais il s'est retrouvé sur une scène face à 300 personnes. Accueilli par un animateur, il a pu choisir s'il voulait chanter devant un public ou s'il préférait renoncer. La réponse dans l'émission du mardi 24 juillet 2018 à 21 heures sur M6.

Sur scène, les émotions étaient tout de même fortes. Passionné de musique, Antoine fait de la guitare et chante depuis ses 15 ans. Il joue principalement pour lui, même s'il a une chaîne Youtube sur laquelle il publiait quelques vidéos. Se retrouver face à un public pour la première fois a été "un grand bouleversement" pour Antoine.

