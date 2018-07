Sécheresse, la FNSEA 76 lance un appel à la solidarité

L'été est beau, l'été est chaud et si cela fait plaisir aux vacanciers, cette météo pose aussi quelques soucis aux agriculteurs. Pour l'instant, pas de catastrophe mais il va falloir être prévoyant.

"Le peu de pluie a pu faire du bien à quelques cultures, notamment les maïs ensilage et les betteraves sucrières mais sinon, cela a fait avoir huit à dix jours d'avance sur la moisson des céréales, note Guillaume Burel, exploitant et éleveur près de Saint-Valery-en-Caux. Il y a peu de conséquences sur les céréales en termes de rendements, la qualité sera certainement au rendez-vous, par contre, ça peut jouer sur les stocks de fourrage pour les animaux puisque les prairies vont être un peu grillées."

Pas de quoi alors nourrir les bêtes. Il va donc falloir utiliser en avance les stocks de fourrage qui sont normalement réalisés pour l'hiver.

Mettre en relation les exploitants

La FNSEA 76 lance donc une opération de solidarité en mettant en relation "ceux qui pourraient avoir trop de paille ou autre fourrage, et ceux qui risqueraient d'en manquer".

Sur son site Internet, le syndicat "invite tous les exploitants, habitués à broyer leur paille, à s'assurer qu'elle ne soit pas recherchée par un éleveur de leur petite région" et "recense les besoins et les disponibilités des agriculteurs du département pour organiser, si besoin, une action de solidarité".

Bilan dans une dizaine de jours

Pour ce qui est des conséquences sur les productions, il va falloir attendre encore. "On a eu un printemps atypique entre une grosse période pluvieuse au printemps qui a retardé la période de semis de printemps et maintenant une période sèche qui accélère la maturité, explique l'agriculteur. Les conséquences, on les verra d'ici une dizaine de jours pour la moisson et à l'automne pour la récolte des plantes, maïs, betterave, pomme de terre."