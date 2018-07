Ecoutez l'espagnol Agustin Galiana en interview sur Tendance Ouest 

Cette chanson offre à Agustin l'occasion de chanter les amours indécis sur un petit air de guitare : "Je mets ta main dans la mienne. Je veux me pendre à ton cou. Si je te dis que je t'aime, me prendras-tu pour un fou ?". Actuellement en studio, le chanteur espagnol donne une touche finale à son premier album qui devrait bientôt paraître, et sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle série sur TF1.

