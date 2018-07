Attaque dans un bus en Allemagne : l'assaillant arrêté, pas de morts

Tendance Ouest a écrit :

Bolbec : trois voitures se percutent sur la D487

Un accident a eu lieu, vendredi 20 juillet 2018, vers 17 heures à Bolbec (Seine-Maritime), sur la D487. Trois voitures se sont percutées, la circulation est coupée dans les deux sens. Six personnes sont présentes dans les véhicules et au moins un homme est incarcéré. Quatre ambulances des pompiers sont engagées et le Smur se rend sur place.

18h00