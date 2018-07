Parcoursup : à Dieppe, SOS rentrée veut éviter "l'orientation subie"

Éviter l'orientation subie. C'est l'objectif que s'est donné la ville de Dieppe en créant son dispositif SOS rentrée. Certains lycéens lancent en effet un appel à l'aide car au jeudi 19 juillet 2018, ils sont toujours près de 100 000 à ne pas avoir d'affectation pour la rentrée prochaine selon un tableau de bord publié par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Parmi eux, certains sont en attente d'une proposition, d'autres ont demandé à être accompagnés par le recteur de leur académie et d'autres encore n'ont eu que des réponses négatives sur des formations sélectives.

Accompagner les jeunes

À Dieppe, le dispositif SOS rentrée a été mis en place à la veille des résultats du baccalauréat. "C'est ce que génère Parcoursup qui nous a amenés à positionner un tel dispositif, indique Martin Triquet, responsable du service jeunesse à la municipalité. On se rend compte qu'énormément de jeunes inscrits sur Parcoursup n'ont pas de propositions faites par le logiciel et la volonté de la municipalité de Dieppe est d'accompagner les jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent avoir une orientation choisie et non subie."

"Pas si évident"

Les membres du dispositif aident dans un premier temps les jeunes à utiliser Parcoursup, "on se rend compte que bien qu'ils soient très à l'aise vis-à-vis des usages du numérique, ce n'est pas si évident que ça quand ils se retrouvent tous seuls derrière leur PC pour répondre aux demandes du logiciel", poursuit Martin Triquet.

Certains jeunes font partie de ces 100 000 élèves à ne pas être satisfaits des réponses obtenues sur la plateforme. Ils peuvent alors déposer un recours auprès du rectorat. "C'est ce que l'on fait dans un deuxième temps : constituer avec eux des dossiers qui pourront être déposés par la suite auprès du rectorat, soit par les syndicats étudiants, soit par le maire directement." Depuis l'ouverture du dispositif, une dizaine de personnes ont appelé pour recevoir des conseils.

Les bacheliers doivent alors ramener les bulletins scolaires de l'année écoulée, le relevé de notes des examens du baccalauréat, les courriers qui leur auraient été adressés par l'inspecteur académique ou le rectorat et la copie de leurs vœux sur Parcoursup.

À ce jour, le rectorat de Rouen a reçu 155 dossiers qui sont en cours d'étude.

• A lire aussi. Parcoursup: après les résultats du bac, 89.000 jeunes en attente



Session complémentaire sur Parcoursup

Les élèves peuvent aussi formuler de nouveaux vœux sur la plateforme dans des formations qui ont des places disponibles. Pour cela, ils doivent s'inscrire sur la session complémentaire sur Parcoursup et ce, avant samedi 21 juillet 2018.



Le dispositif SOS rentrée est en place jusqu'à fin octobre 2018. Les lycéens peuvent aussi y trouver de l'aide concernant leurs stages, leur recherche de patron, leurs alternances, etc. Pour toutes questions d'orientation, ils peuvent aussi se tourner vers les Centres d'information et d'orientation.

Le service jeunesse est situé en face de la gare de Dieppe. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. Tél. 02 35 06 61 11.

