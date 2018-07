Dans le Calvados, le club des supporters de Guillaume Martin

Le cycliste normand Guillaume Martin participe à son deuxième Tour de France en 2018. Deuxième meilleur jeune au classement général, son club des supporters le soutient depuis ses débuts. S'il est relié au club de cyclisme de Condé-sur-Noireau (Calvados), le sportif vient de Flers (Orne).

Le but du club est de supporter le cycliste lors de ses événements sportifs. Supporters, anciens coureurs, sympathisants et amateurs de cyclisme le suivent sur les étapes du Tour de France. Des banderoles ont été créées pour montrer le soutien des fans présents sur le bord de la route. Un voyage a été organisé pour suivre Guillaume aux championnats de France. À Condé-sur-Noireau, là où le club est basé, des banderoles vont également être installées pour signaler que Guillaume Martin a participé au Tour de France 2018.

Soirée méchoui

Une soirée méchoui est organisée le jeudi 2 août 2018 à 19 heures à La Carneille, dans le village de la Morignée pour féliciter Guillaume Martin de sa performance au Tour de France. C'est une façon pour lui de se retrouver avec les supporters, de pouvoir les rencontrer et discuter avec eux, explique Christian Guédon, membre du club. "Il est de la région, il a débuté sa carrière et fait ses études ici. C'est un jeune homme facile d'approche, il n'a pas la grosse tête. Il est connu dans la région et on fait tout pour le faire connaître.". Son palmarès est déjà bien rempli pour un jeune de 25 ans. C'est son deuxième Tour de France "et sûrement pas son dernier".

Tarifs de la soirée méchoui : adultes : 12 € ; enfants de moins de 12 ans : 8 €. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Renseignements : 06.08.64.75.87 ou christianguedon@free.fr Inscriptions avant le 25 juillet auprès de Christian Guédon. Chèque obligatoire à l'inscription.