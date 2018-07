À Cherbourg, une vidéo pour faire la promo du commerce

"Visez le centre" : le message s'affiche après 2'34 d'images de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) par un samedi d'été sous le soleil. Une vidéo que la ville a confiée au photographe François Dourlen, connu pour ses montages malicieux qu'il réalise avec son smartphone. 24 heures après sa publication, jeudi 19 juillet 2018, elle avait déjà accumulé 60 000 vues sur le réseau social Facebook.

C'est par ce canal que la municipalité souhaite aussi valoriser la dynamique commerciale de son centre-ville et des communes déléguées. Shop in Cherbourg, animée par la manager de centre-ville Émilie Bellot, répertoriera les ouvertures et reprises de boutiques, les animations commerciales, des témoignages ou encore des dispositifs d'aide à l'installation comme la boutique à l'essai.

De nouvelles enseignes

"La page partagera aussi des articles de fond, les retours d'expérience lors des rendez-vous professionnels ou encore l'intérêt de nouveaux investisseurs pour ouvrir une franchise à Cherbourg-en-Cotentin" indique la mairie.

Récemment, le centre de Cherbourg a vu ouvrir de nouveaux commerces comme l'enseigne de restauration rapide Bagelstein, une brocante dans les rues piétonnes, un fromager ou encore un salon de bien-être rue Tour-Carré.

Vendredi 20 et samedi 21 juillet 2018, le centre-ville accueille la grande braderie, avec 250 exposants et du déballage devant les boutiques sédentaires.