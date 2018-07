"Bohemian Rhapsody" : Rami Malek dans une nouvelle bande-annonce éblouissante

Rami Malek ("Mr. Robot") se dévoile un peu plus dans la peau de Freddie Mercury à travers une nouvelle bande-annonce de "Bohemian Rhapsody" que vient de mettre en ligne 20th Century Fox France. Le biopic du groupe Queen et de son leader sortira au cinéma le 31 octobre prochain.

Réalisé par Bryan Singer, le long-métrage revient sur la vie de Freddie Mercury, le chanteur charismatique du groupe de rock Queen. "Bohemian Rhapsody" retrace l'ascension fulgurante de la formation britannique qui a marqué le monde de la musique grâce à des chansons cultes. C'est d'ailleurs sur les morceaux "We Will Rock You", "We Are The Champions" ou "Bohemian Rhapsody" que les spectateurs peuvent découvrir des images inédites du prochain film qui sortira en salles le 31 octobre prochain. Compositeur et interprète, Freddie Mercury est décédé du sida à l'âge de 45 ans en 1991.





A LIRE AUSSI.

Pour Noël, ils feront la fête… avec les sans-abri et à la Maison d'arrêt

La galaxie "Star Wars" en émoi avec la bande-annonce du dernier opus

France: entre dynamique de l'Euro et souvenir des attentats

Médecine: progrès d'hier, désamour d'aujourd'hui

Naufrage de migrants en 2015: verdict de la justice italienne