Rouen : de la prison ferme pour un comportement violent

À l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de football, Xavier Blanchon, 54 ans, propose à sa compagne, avec laquelle il entretient une relation amoureuse sans vivre sous le même toit, de passer la soirée devant la télévision. Il lui téléphone, mais elle se dit indisponible car elle est invitée chez des amis. Déçu et un peu vexé, il appelle une amie de sa femme pour lui proposer la même chose, mais celle-ci lui raccroche au nez.

Il prétend pourtant avoir de bonnes relations amicales avec elle, se félicitant de lui rendre souvent visite, ce qu'elle niera dans son audition. Cette fois-ci c'est la colère qui l'emporte et il se rend chez elle à Rouen (Seine-Maritime) à une heure tardive de la nuit du lundi 16 juillet 2018. Sans s'annoncer ni sonner à la porte, il s'introduit dans le domicile, non fermé à clé prétend-il, ce que la victime récuse. Il se rend à l'étage et fait face à la victime ébahie et apeurée.

Neuf mois de prison ferme

Le prévenu est motard et se présente casqué à sa victime, portant à la main un lourd antivol métallique qu'il agite sous son nez en la menaçant de mort. Elle cherche à le désarmer en empoignant le lourd accessoire mais, d'un geste de défense, reçoit un violent coup à l'arcade sourcilière qui saigne abondamment. Le prévenu s'en va tandis qu'elle se rend au commissariat pour porter plainte et donner le signalement de son agresseur. Puis elle va au CHU pour faire constater la blessure et les contusions subies. Elle obtiendra trois jours d'incapacité temporaire de travail.

"Mon objectif n'était pas d'être violent", dit le prévenu au tribunal. Son casier judiciaire porte déjà mention d'une condamnation pour menaces de mort. Pour la partie civile, "l'agression de la victime est flagrante", et, pour le ministère public, "il y a à l'évidence un élément intentionnel dans ce dossier". Sa défense assure qu'il n'a "jamais prémédité son geste". Le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de 18 mois de prison dont neuf assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 36 mois.