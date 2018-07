Kid Sonic - Art Sonic voit les choses en grand pour les petits !

Quel bonheur pour les enfants que de se lâcher, au rythme du groupe Olifan !



La boite à Zicomatic, est une machine qui mélange les sons, les musiques et métisse les mots et les chants. Un concert parfait pour les p'tits bouts. Olifan appuie sur le bouton et tout s'emballe. En s'inspirant de leur quotidien, le groupe vous embarque dans une jungle musicale, un safari haut en couleur pleins d'aventures à chanter et à danser. Un spectacle gratuit à vivre en famille, à partir de 3 ans, pour une durée d'une heure environ.

En plus, de nombreux cadeaux et souvenirs seront à gagner tout au long de l'après midi, grâce aux animations sur place.

Découvrez Olifan, sur leur site officiel : olifan.fr





Écoutez Xavier Carjuzââ, chargé de communication du festival :





Art Sonic 2018 - Sold Out !

Pour le reste du festival, tout les pass 2 jours ce sont vendus comme des p'tits pains. Aucun billet ne sera en vente sur place le jour du festival. Un succès attendu pour ce festival élu l'an passé Meilleur petit festival de France.

Gratuit / samedi 21 juillet, de 14h30 à 16h30 devant l'entrée du festival – Pour les enfants de 3/12 ans accompagnés.