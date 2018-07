Vitaa sur la scène du Tendance Live à Cherbourg-en-Cotentin

Quelle année pour Vitaa en 2018 ! Son album J4M est certifié disque d'or, la remise de cette récompense fut très émouvante puisque ce sont ses enfants qui le lui ont remis sur le plateau télé de TPMP avec Cyril Hanouna.

Elle a réalisé un album avec la complicité de Stromae. Elle était coach pour The Voice en Belgique. Le carton du titre "Un peu de rêve" en duo avec Claudio Capéo, est toujours parmi les plus fortes rotations en France. Sa participation au single "Bella ciao" aux cotés de Maitre Gims, Dadju, Slimane et Naestro est un événement.

En attentant de la revoir en Normandie lors de sa tournée qui fera étape au Cargo de Caen le mardi 13 novembre prochain avec Tendance Ouest, retrouvez Vitaa ce mercredi 25 juillet lors du Tendance Live à Cherbourg-en-Cotentin.

