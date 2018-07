Lisandro Cuxi de retour

Après The Voice Kids et The Voice, Lisandro Cuxi n'a pas attendu très longtemps pour sortir son premier album "Ma Bonne Etoile", emmené par son single Danser. Vraie révélation, le jeune protégé de Maitre Gims n'a pas été loin de représenter la France à l'Eurovision. Terminant deuxième du concours Destination Eurovision, juste derrière le duo Madame Monsieur. Actuellement en pleine préparation de son deuxième album, le jeune chanteur de 19 ans a offert par surprise un nouvel extrait : ''On vaut de l'or''. Un titre en collaboration avec le Medef pour l'opération Les Taffeurs afin de mettre en avant les talents français à travers l'apprentissage. Son clip nous fait découvrir plusieurs jeunes en pleins cursus. Chacun nous emmène alors dans les coulisses de sa profession, qu'il soit électricien, dans le commerce ou l'hôtellerie.

Lisandro Cuxi devrait continuer de faire parler de lui. Sur les réseaux sociaux, le chanteur a publié plusieurs vidéos et photos sur la préparation de son nouvel album où on le voit en compagnie de Kendji Girac, Maître Gims et Vianney. Plusieurs duos peut-être sur ce prochain opus.