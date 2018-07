Pollution maritime : alerte levée sur le littoral est du Calvados

Le doute est levé sur le littoral est du Calvados. Après des suspicions de pollution, lundi 16 juillet 2018, des analyses ont été menées dans l'eau de mer prélevée sur zone par les gendarmes maritimes.

Les conclusions du laboratoire du Cedre de Brest, organisme indépendant, sont formelles : pas de traces d'hydrocarbures au-delà du bruit de fond habituel de l'eau de mer. "Le produit ne présente ni toxicité ni traces de métaux" souligne la préfecture du Calvados. Le Lasem, laboratoire de la Marine Nationale implanté à Cherbourg, fait le même constat.

Feu vert pour la baignade

En conséquence, la baignade et les activités nautiques peuvent reprendre sur la côte Fleurie.

L'enquête se poursuit pour connaître l'origine exacte et les causes de ces traces noires, repérées par des plaisanciers lundi, entre Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer.