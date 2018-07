Disparition inquiétante d'une femme de 60 ans près de Caen

La gendarmerie des Monts d'Aunay (anciennement Aunay sur Odon) dans le Calvados, lance un avis de recherche après la disparition d'une femme de 60 ans. Elle a quitté son domicile à pied, le jeudi 12 juillet 2018.

Partie en direction de Caen

Elle était vêtue d'un corsaire blanc et d'un short marron. Elle mesure 1m70, a les cheveux courts et châtains et porte des lunettes. Elle est partie en direction de Caen et pourrait avoir emprunté des chemins de randonnée.

Pour tous renseignements, il faut contacter la gendarmerie des Monts d'Aunay au 02 31 29 34 70