Le premier tour de la coupe de France de football est connu
La ligue de football de Normandie a publié aujourd'hui le tirage au sort du premier tour de la coupe de France. 129 matchs sont au programme mettant aux prises 258 équipes des cinq départements normands.
Comme Granville face à Bordeaux en janvier 2018, la coupe de France est l'occasion David de faire tomber Goliath. © Tendance Ouest
De la plus petite division départementale jusqu'aux équipes fanions évoluant en Régionale 3, ce sont 258 équipes qui prendront part au premier tour de la coupe de France de football, le week-end du dimanche 19 août 2018. Les équipes évoluant en Régionale 2 et Régionale 1 rejoindront les 129 qualifiés au second tour. En attendant découvrez ici le tirage de ce premier tour.
FC VAL ST PERE / P. ST JAMAISE
ES HAYLANDE / AS JULLOUVILLE SARTILLY
ES TIREPIED / US ST MARTIN DES CHAMPS
AS ST OVIN / US ST QUENTIN SUR LE HOMME
PERIERS SPORTS / US ST PAIRAISE
FC CLAIES DE VIRE / US STE CROIX ST LO
AS FOLLIGNY / USM DONVILLE
TESSY MOYON SP / CREANCES SP
ST HILAIRE VIREY LANDELLES / USCO SOURDEVAL
ES TERREGATTE BEUVRON / ESP ST JEAN DES CHAMPS
FC SIENNE / ES GOUVILLE
E. LOREY HAUTTEVILLE FEUGERE / CONDE SPORTS
US VESLY L'AULNE / LA BREHALAISE
ES MUNEVILLAISE / FC 3 RIVIERES
US RONCEY CERISY / ES HEBECREVON
US LESSAY / ES ST SAUVEUR RONDEHAYE
AS CERENCAISE / US PERCY
ES MARIGNY LMV / FC AGON COUTAINVILLE
US AUVERS BAUPTE / ES ISIGNY SUR MER
ES DES MARAIS / CA PONTOIS
RS ST SAUVERAIS / US LA GLACERIE
AS ST JORES / AS VALOGNES
AS POINTE COTENTIN / AS BRIX
FC DIGOSVILLE / AS MONTEBOURG
FC VAL DE SAIRE / US COTE DES ILES
AS NEGREVILLE / SM HAYTILLON
FC BRETTEVILLE EN SAIRE / PL OCTEVILLE
SCU DOUVE DIVETTE / AS QUERQUEVILLE
CS BARFLEUR / ES PLAIN
AS STE MARIE DU MONT / E. TOCQUEVILLE
CO CEAUCE / L. ST GEORGES
JS TINCHEBRAY / SS DOMFRONTAISE
AS PASSAIS ST FRAIMBAULT / A. DE MESSEI
AM LA FERRIERE / US ANDAINE
US FLERIENNE / OC BRIOUZE
AS VALBURGEOISE / AS GACEENNE
ES PAYS D'OUCHE / A. CHAILLOUE
US MENIL DE BRIOUZE / US ATHIS
US PUTANGES / AS SARCEAUX ESPOIRS
ES BELLOU / AS BOUCE
SC DAMIGNY / FC DU PAYS AIGLON
US RANDONNAI / AS BERD'HUIS
SEES FC / AS ST GERMAIN DU CORBEIS
SAM FOOTBALL / ESP CONDE SUR SARTHE
VED. BOISTHOREL / US MORTAGNAISE
CS ORBECQUOIS VES / VIMOUTIERS FC
ST PAUL DU VERNAY FC / AS VAUDRY TRUTTEMER
CAMBES EN PLAINE SP / JS FLEURY SUR ORNE
AS MATHIEU / LYSTRIENNE SPORTIVE
AS CAHAGNAISE / ES PORTAISE
FC SUD OUEST CAEN / US MAISONS
US AUTHIE / ES VAL DE L'ORNE
FC DE MOUEN / E. CARPIQUET FOOT
LOUVIGNY FC / FC LANGRUNE LUC
CHL TERRE ET MER / NGS VER SUR MER
ASL CHEMIN VERT / CINGAL FC
ESI MAY SUR ORNE / US AUNAY SUR ODON
ES DU TRONQUAY / ES THURY HARCOURT
US TILLY SUR SEULLES / US CHEUX ST MANVIEU
US TREVIERES / USI BESSIN NORD
HASTINGS FC ROTS / INTER ODON FC
STADE ST SAUVERAIS / CS THIBERVILLE
MSL GARCELLES / AC DEMOUVILLE CUVERVILLE
USM BLAINVILLE / ESFC FALAISE
ES BONNEBOSQ / AS VILLERS HOULGATE
AS BIEVILLE BEUVILLE / US GUERINIERE
CL COLOMBELLES / DOZULE FC
AS GIBERVILLAISE / FC BAIE DE L'ORNE
US VILLERVILLAISE / JS COLLEVILLE
FC CAGNY / US PONT L'EVEQUE
ES LIVAROTAISE / CS HONFLEUR
AS ST DESIR / US VIETTOISE
FC MOYAUX / AS ST CYR FERVAQUES
FCO GROSLEY S/RISLE / CS BEAUMONT LE ROGER
FC LOUVIERS / FC SERQUIGNY NASSANDRES
CS LYONSAIS / EVREUX LUSITANOS JAN.
CHARENTONNE SAINT AUBIN / FC BRIONNE
US CORMEILLES LIEUREY / SC BERNAY
ASC IGOVILLE / AS ROUTOT
AS FIDELAIRE FERRIERE / FC VAL DE RISLE
FC DU ROUMOIS NORD / AS VAL DE REUIL VAUDREUIL POSES
AS COURCELLES SUR SEINE / FC SEINE EURE
AL SAINT MICHEL EVREUX / FC EURE MADRIE SEINE
LA CROIX VALLEE D'EURE / FC ILLIERS L'EVEQUE
AS ANDRESIENNE / CS LES ANDELYS
US SAINT GERMAIN LA CAMPAGNE / US CONCHES EN OUCHE
FA ROUMOIS / ES VALLEE DE L'OISON
FCI BEL AIR / US VATTEVILLE /BROTON.
STADE VERNOLIEN / US RUGLES LYRE
ES DAMVILLE / SAINT SEBASTIEN S.
SC BRETEUIL FRANCHEVILLE / FAC ALIZAY
AS SASSETOT THEROULDEVILLE / S. SAINT VALERY EN CAUX
US DOUDEVILLE / A.S. OUVILLE L'ABBAYE
SAINT RIQUIER GASEG / AS OURVILLE EN CAUX
RC ETALONDES / NEUVILLE A.C.
FC BETHUNE MEULERS / FC NEUFCHATEL EN BRAY
ES AUMALE / AS MESNIERES EN BRAY
US NORMANDE 76 BAROMESNIL / AS LE TREPORT
AS SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE / FC LE TRAIT DUCLAIR
US DES VALLEES / FC FREVILLE BOUVILLE SIVOM
ES JANVAL DIEPPE / ES ARQUES LA BATAILLE
US SAINTE MARIE DES CHAMPS / AS SAINT PIERRE EN PORT
FC PETIT CAUX / FC BELLEVILLE
FC HATTENVILLE / ENTENTE MOTTEVILLE CROIXMARE
US LONDINIERES / US GREGES
YERVILLE FC / AJC BOSC LE HARD
ENTENTE VIENNE SAANE / FC TOTES
GROUPEMENT FOUCARMONT REALCAMP / CA LONGUEVILLE
US AUFFAY / US BACQUEVILLE PIERREVILLE
CO FONTAINE LE DUN / US HERICOURT
US CRIEL SUR MER / US ENVERMEU
FC BARENTIN / F. LA BOUCLE DE SEINE
AS SAINT VIGOR D'YMONVILLE / ESI SAINT ANTOINE LA FORET
AS LA FRENAYE / AS SAINTE ADRESE BUT
AS PETIVILLE / RC HAVRAIS
FC GRUCHET LE VALASSE / US EPOUVILLE
AS LANQUETOT / GAINNEVILLE AC
LE HAVRE FC 2012 / US CAP DE CAUX CRIQUETOT
US GODERVILLE / ATHLETI'CAUX FC
AL TOURVILLE LA RIVIERE / S. GRAND QUEVILLY
FC SAINT JULIEN / MONT SAINT AIGNAN FC
AS CANTON D'ARGUEIL / A. HOULME BONDEVILLE F.C.
FC NORD OUEST / US GRAMMONT
US SAINT JACQUES SUR DARNETAL / FC SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
AS BUCHY / ASC JIYAN KURDISTAN
AC BRAY EST / GRAND COURONNE FC
FC VIEUX MANOIR / A. MALAUNAY
AS LA BOUILLE MOULINEAUX / O. DARNETAL
AS PTT ROUEN / CS GRAVENCHON
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