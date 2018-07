Le Havre : l'heure de la rentrée a déjà sonné pour les jeunes du HAC

Le soleil tapait fort en fin de matinée sur le terrain d'entraînement de la Cavée Verte, au Havre (Seine-Maritime). Mais le mardi 17 juillet 2018, ça n'empêchait pas les jeunes joueurs du groupe de National 2 d'être déjà à pied d'œuvre pour préparer du mieux possible la prochaine saison. Les vacances ont donc été réduites à leur strict minimum, au profit de la performance.

Reprise progressive selon les catégories

Mais le programme de reprise n'a pas été établi au hasard, surtout pour les plus jeunes joueurs du centre de formation. François Rodrigues, de retour au club après quelque 10 ans passés au Stade Malherbe de Caen et au Paris Saint-Germain, y a veillé avec attention. "On a repris il y a dix jours avec la réserve, lundi prochain pour les U19 (le lundi 23 juillet 2018, NDLR), puis les U17 et ainsi de suite chaque semaine avec les plus jeunes jusqu'à la rentrée scolaire", explique celui qui est en charge de la direction technique du centre de formation.

L'objectif est de ne pas risquer de brusquer les jeunes joueurs, avant même que les choses sérieuses commencent. "Ils ont moins besoin de préparation et puis il ne faut pas trop les gaver de football. Laissons leur jeunesse se faire et puis en fonction de leurs capacités, de leur potentiel, on intensifiera plus tard les entraînements et les rythmes", présente François Rodrigues. Cette saison, de l'école de foot jusqu'au groupe de National 2 en passant par les féminines, le HAC s'appuiera sur 540 licenciés cette saison.