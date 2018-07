Seine-Maritime : un an de prison ferme pour des escroqueries

Entre le lundi 11 septembre 2017 et le jeudi 10 mai 2018, c'est un cumul de huit plaintes qui sont déposées contre lui pour escroqueries en tous genres, détournement de fonds et tromperies diverses. Sans domicile connu, cet escroc sait choisir ses victimes, personnes vulnérables et naïves. Son mode opératoire est le même tout au long des arnaques. Il se présente en tant que salarié d'une société multimédia et propose systématiquement à ses victimes l'achat d'un téléphone portable et un forfait d'appels à un prix concurrentiel qu'il garantit.

Après les avoir "accrochées", il dit être en déplacement et se laisse volontiers inviter à leur table en acceptant l'hébergement qu'on lui propose. Les victimes lui confient leurs cartes de paiement pour assurer des transactions fictives d'achat de matériel téléphonique, mais il s'en sert pour retirer de l'argent à son seul profit.

Écroué à l'issue de l'audience

Quentin Lafosse, 30 ans, vit de ses arnaques. De Barentin à Saint-Étienne-du-Rouvray ou au Trait (Seine-Maritime), il s'arrête parfois dans des hôtels dont il ne paie jamais la nuitée. La longue série d'escroqueries se termine quand il est interpellé en juin 2018, grâce aux investigations des enquêteurs qui recoupent les appels et messages passés sur son portable, ainsi que les transactions établies dans les différents commerces abusés.

Entendu, il ne reconnaît pas tous les faits et explique qu'il procède ainsi depuis plusieurs années puisqu'il n'a aucun autre moyen de subsistance. Son casier mentionne deux condamnations pour usage de stupéfiants. Pour la partie civile, "le prévenu sait choisir ses victimes en état de faiblesse". Le ministère public constate que "l'abus de confiance et l'escroquerie sont parfaitement caractérisés". Absent à l'audience, vendredi 13 juillet 2018, le tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à un an de prison ferme et prononce un mandat d'arrêt à son encontre.