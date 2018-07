Seine-Maritime : il va relier Lillebonne à Lisbonne à pied en 30 jours

Un habitant de Lillebonne (Seine-Maritime) s'est lancé le défi de rejoindre Lisbonne, la capitale portugaise, à pied. Un défi de 30 jours et 1800 km à parcourir jusqu'au Portugal. "On ne fait pas ça d'un claquement de doigt, c'est tout une mise en place alimentaire, d'hygiène de vie et mentale", explique Gérard Bertin, qui est parti de Lillebonne, lundi 16 juillet 2018.

Ce n'est pas une première pour ce sexagénaire qui a déjà rejoint Moscou à pied avec plus de 3200 km à parcourir. "On puise à l'intérieur de soi et on se projette sur la suite", raconte-t-il.

Lutter contre le cancer

Plusieurs défis sont à relever pour Gérard Bertin, notamment au niveau logistique puisqu'il faut éviter les grandes routes, les nationales et les départementales. "Pour la première fois, je vais être suivi par ma compagne qui va m'attendre chaque jour dans une ville étape", poursuit-il. Il s'agit de sensibiliser à la lutte contre le cancer, sa compagne étant en traitement.

Les étapes seront établies 24 à 48 heures à l'avance avec l'objectif de parcourir 60 km chaque jour pour atteindre Lisbonne dans 30 jours. "Il faut vraiment être fort dans la tête", ajoute Gérard Bertin. Son aventure est à suivre sur sa page Facebook en cliquant ici.