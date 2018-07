Meeting de Sotteville : les cinq athlètes à suivre

Quelque 150 athlètes pour une quinzaine d'épreuves. Le programme est encore chargé, le mardi 17 juillet 2018, pour la 30e édition du Meeting international d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Après quelques courses et concours entre athlètes régionaux, le clou du spectacle est attendu entre 20 heures et 22 heures pour l'entrée en lices des stars françaises et mondiales de l'athlétisme. Tendance Ouest a sélectionné cinq d'entre-eux, dont les performances s'annoncent comme les temps forts de la soirée.

Thiago Braz Da Silva - Saut à la perche masculin

Honneur au champion olympique ! Avec les perchistes, Thiago Braz aura l'honneur de lancer la partie internationale du meeting. Le grand rival de Renaud Lavillenie n'est pas encore au top de sa forme, mais il vient plutôt en recherche de sensations. "J'ai sauté 5,60m au Maroc, donc ici je veux progresser. Peut-être 5,70m ou 5,80m si je me sens bien", confie le médaillé d'or de Rio 2016. Inaccessible, alors, le record du meeting établi à 5m96 par Lavillenie en 2017 ? "On aime bien chasser les records de l'autre, pour le fun. Alors si je suis en forme…" Le public est prévenu !

Record personnel : 6m03

Record du meeting : 5m96 (Renaud Lavillenie en 2017)

Heure de début théorique : 20h07

Ryan Zeze - 100m masculin

C'est le local de l'étape, celui qui connaît par cœur cette piste du stade Jean-Adret. Licencié au Stade sottevillais, celui qui s'est mis à l'athlétisme "il y a seulement quatre ans" voudra créer la surprise à domicile pour la dernière course de sa saison. Moins connu pour le moment que son grand frère, Mickaël-Méba Zeze, Ryan tentera de se faire un prénom aux côtés de stars en devenir comme le sud-Africain Thando Roto ou le vétéran Kim Collins, 42 ans et champion du monde de la ligne droite à Paris en 2003. Pour être satisfait de sa course, le natif de Val-de-Reuil (Eure) veut terminer sous les 10''40.

Record personnel : 10''25

Record du meeting : 10''02 (Keston Bledman en 2015)

Heure de départ théorique : 20h45

Teddy Tamgho - Saut en longueur masculin

C'est l'invité surprise de ce meeting. Accablé par les blessures ces dernières saisons, notamment une rupture du tendon d'Achille en mai 2015, le double champion du monde du triple saut est sur le chemin du retour… Mais tout en douceur ! Après un nouveau pépin physique, Teddy Tamgho reprend la compétition avec précaution. C'est pour cette raison qu'il s'aligne sur le saut en longueur plutôt que sur le triple saut. Une discipline qui est moins brutale pour l'organisme et qui sollicite un petit peu moins le corps, pour qu'il puisse retrouver des sensations tout en travaillant son explosivité et sa course d'élan.

Record personnel : 8m01

Record du meeting : 8m48 (Mohamed Salman Al-Khuwalidi en 2006)

Heure de début théorique : 20h50

Garfield Darien - 110m haies masculin

L'épreuve des haies pourra compter sur le tout récent vice-champion de France de la discipline. Battu par Pascal Martinot-Lagarde malgré son 13''35, Garfield Darien aura certainement envie de remettre les pendules à l'heure et de reprendre une bouffée de confiance. Les yeux rivés sur Tokyo 2020, le hurdleur français s'avance avec des références moins marquantes que ses adversaires du soir, depuis le début de la saison. Mais il détient un record personnel (13''09) largement supérieur et devrait être en mesure de s'imposer si ses jambes répondent présent. Le double champion de France devra toutefois se méfier du triple champion de Jamaïque, Andrew Riley.

Record personnel : 13''09

Record du meeting : 13''18 (Dayron Robles en 2013)

Heure de départ théorique : 21h35

Murielle Ahouré - 100m féminin

C'est l'une des stars de ce meeting. Par ses performances, d'abord, toute auréolée qu'elle est de son titre de championne du monde sur 60m ou de sa quatrième place sur 100m aux mondiaux de 2017. Par son record aussi, qu'elle détient sur la piste du stade Jean-Adret depuis 2013 avec une ligne droite couverte en 10''91. Mais surtout parce que l'Ivoirienne retrouve une agglomération où elle a vécu de six à huit ans et dont elle garde un très bon souvenir. "La piste est très rapide et le public est formidable ici. C'est une ville qui est proche de mon cœur, je suis contente d'être là, confie l'athlète qui est en tête de la Diamond League sur 100m et espère s'approcher de son record. Je me sens très bien cette saison, je vais faire de mon mieux !"

Record personnel : 10''90

Record du meeting : 10''91 (Murielle Ahouré en 2013)

Heure de départ théorique : 21h54

Pratique. Meeting international de Sotteville, le mardi 17 juillet 2018 à partir de 18h au stade Jean-Adret. Entrée gratuite.