Macron accueille les Bleus à l'Elysée

Dans une ambiance extrêmement décontractée, les Bleus et leur entraîneur Didier Deschamps ont posé avec le couple Macron sur le perron de l'Elysée face aux caméras, avant de chanter à tue-tête et a capella l'air de "I will survive", puis une Marseillaise.

Après s'être entretenus en privé avec Emmanuel Macron, ils devaient sortir dans le jardin pour la réception au cours de laquelle le président prendra la parole. Près de 3.000 personnes, dont la moitié de jeunes, ont été invités pour l'occasion.

