Rouen : dix interpellations pendant la fête pour le titre des Bleus

Tout le monde ne partage pas la même vision de la fête. Dans la soirée du dimanche 15 juillet 2018, des milliers de Rouennais (Seine-Maritime) ont investi les rues du centre-ville pour célébrer le nouveau sacre de l'Équipe de France de football. Mais parmi les cris, les chants et les embrassades, quelques petits incidents entre des fauteurs de trouble et la police ont failli gâcher les festivités.

Affrontements avec la police

Peu de temps après le match, sur les coups de 19h40, des premiers projectiles ont été lancés sur des voitures de police assurant la circulation. Puis quelques événements ont forcé les policiers à faire évacuer la place de l'hôtel de ville, sommations et grenades lacrymogènes à l'appui. S'en est suivi un petit jeu du chat et de la souris entre une petite centaine de personnes qui s'en sont pris à la police, et les forces de l'ordre. Dans la rue Lecanuet, la rue Jeanne d'Arc ou encore sur la place Foch, par exemple. Des faits qui ont duré jusque dans la nuit, vers 1h30.

Au total, dix personnes ont été interpellées, dont deux mineurs. Six pour des jets de projectiles sur la police, et quatre autres pour des dégradations de vitrines de commerces.