Mondial: l'équipe de France de football reçue à l'Elysée lundi en fin d'après-midi

Tendance Ouest a écrit :

Seine-Maritime : deux motards blessés dans un accident

Le samedi 14 juillet 2018, deux motards ont été impliqués dans un accident à Ouainville (Seine-Maritime), près de Cany-Barville. L'un des deux a été gravement blessé et l'autre plus légèrement touché. Âgés de 41 et 21 ans, ils ont tous les deux été transportés médicalisés vers l'hôpital Monod de Montivilliers.

Hier