Mondial-2018: la Belgique prend la 3e place en battant l'Angleterre 2-0

Tendance Ouest a écrit :

Flers : 12 personnes évacuées à cause d'une réaction chimique

Vers deux heures dans la nuit du samedi 14 juillet 2018, 12 personnes ont été évacuées de leur logement à Flers (Orne). En cause : deux petites bouteilles d'eau remplies d'aluminium et d'un liquide inconnues qui ont été déposées dans le hall et qui ont créé une réaction chimique. Six personnes ont été incommodées mais elles n'ont pas souhaité être emmenées vers l'hôpital.

09h11