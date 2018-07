Tour de France : la Normandie porte bonheur à un Néerlandais !

La balade à travers la Normandie a souri à un jeune sprinteur Néerlandais de tout juste 25 ans. Comme la veille, c'est Dylan Groenewegen qui s'est imposé au terme de la huitième étape du Tour de France, au sprint, à Amiens (Somme). La conclusion presque logique d'un scénario écrit à l'avance au vu du profil assez plat de l'étape.

90km de promenade en Normandie

Partis de Dreux en fin de matinée, les coureurs ont vite rejoint l'Eure en passant par Pacy-sur-Eure, Vernon ou encore Les Andelys, avant de passer par la Seine-Maritime et le pays de Bray. L'occasion pour le public normand, venu en nombre sur les routes du Tour, de voir l'habituel jeu du chat et de la souris entre le peloton et les deux échappés du jour, le Français Fabien Grellier et le Néerlandais Marco Minnaard.

Repris à quelques kilomètres de l'arrivée, c'est finalement Dylan Groenewegen qui a enlevé la victoire. Sa deuxième sur ce Tour 2018 et sa troisième sur l'épreuve, après son succès remarqué l'an dernier sur les Champs-Élysées.