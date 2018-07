Cabourg : il cambriole le Secours Catholique

Un homme âgé de 33 ans a été jugé mardi 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui était reproché un vol avec effraction en mai 2017 à Cabourg au nord de l'agglomération caennaise. Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience.

Grosse quantité de denrées alimentaires dérobées

Le lundi 1er mai 2017, le responsable du Secours Catholique de Cabourg porte plainte car la porte-fenêtre de son local a été fracturée et une grosse quantité d'aliments et de boissons a disparu : des packs de lait, des boîtes de lentilles, des crèmes dessert mais surtout plus de deux cents boîtes de thon, vingt-huit poulets, six bouteilles de champagne et du vin. Retrouvé grâce à son ADN, l'homme reconnaît être l'auteur du cambriolage tout en se défendant d'en avoir volé autant.

Ancien caporal-chef de l'armée

L'homme, caporal-chef de l'armée jusqu'en 2008 connaît de toute évidence des moments difficiles. Il explique aux enquêteurs qu'ayant été aidé par cette association, il en connaissait bien les lieux. Il se justifie en disant que c'était pour se nourrir. Le ministère public requiert trois mois de prison avec sursis à son encontre. Le tribunal entérine ce réquisitoire.