Cabourg : explosion à la station d'épuration

Vers quatre heures du matin, vendredi 13 juillet 2018, les pompiers du Calvados sont intervenus pour une explosion dans la station d'épuration de Cabourg.

Le traitement des eaux usées pas impacté

Un feu s'est par la suite déclenché. Un bâtiment technique, un silo contenant du charbon actif et un silo plastique contenant cinq à six tonnes de chlorure ferrique, ont été touchés. L'intervention a mobilisé 44 sapeurs pompiers. Le feu a été éteint avec deux lances incendie. Le traitement des eaux usées n'est pas impacté et aucun blessé n'est à déclarer.