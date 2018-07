Deux blessés, dont un grave, dans un accident sur l'A131

Une voiture a fait une sortie de route, jeudi 12 juillet 2018, vers 13h30, sur l'autoroute A131, au Pont du Hode, non loin de Tancarville (Seine-Maritime). Le véhicule a terminé sa course dans un champ.

Une femme a été éjectée du véhicule et grièvement blessée. L'autre personne a été plus légèrement touchée et a pu sortir du véhicule d'elle-même.

L'autoroute coupée

L'hélicoptère de la sécurité civile est intervenu sur l'autoroute pour transporter la femme grièvement blessée à l'hôpital Monod au Havre.

L'autoroute a été coupée pendant deux heures, en direction du pont de Tancarville, le temps de l'intervention des secours.