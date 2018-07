Seine-Maritime : de nouveaux feux de végétation

Tendance Ouest a écrit :

Collision entre un navire de pêche et un cargo près du Havre

Un navire de pêche et un cargo se sont percutés tôt ce mercredi 11 juillet 2018, vers une heure du matin, à proximité du chenal du Havre, dans la zone d'attente portuaire de Rouen. Le navire de pêche a été abîmé mais a pu continuer sa route vers Honfleur. La préfecture maritime rappelle qu'il faut être vigilant dans cette "zone Manche et mer du Nord qui concentre 25 % du trafic maritime, ce qui en fait l'une des zones les plus fréquentées au monde."

