Sécurité renforcée au cimetière américain de Colleville-sur-mer

Le cimetière américain de Colleville-sur-mer est un lieu touristique de mémoire majeur dans le département. Le site a obtenu le label sécuri-site mardi 10 juillet 2018. C'est une preuve de sécurité optimale au sein du site. Caméras, radio, gardes, découverte d'un lieu accueillant 1.3 millions de visiteurs par an.

Un label récent

Le lundi 7 novembre 2016, le gouvernement a acté un plan de relance du tourisme axé sur la sécurité. Le label sécuri-site est né de ce plan gouvernemental, il certifie une haute sécurité sur les sites touristiques. L'objectif est de renforcer la sécurité du tourisme et renforcer l'attractivité touristique du territoire, pour rassurer les visiteurs.

Le cimetière américain de Colleville-sur-mer est le deuxième site du Calvados à recevoir ce label. "Le label garantit aux personnes qui viennent honorer leur famille, qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. La sécurité est un droit des citoyens et nous nous devons de le faire respecter.", affirme le super-intendant du cimetière américain, Scott Desjardins. Le label devrait honorer les lieux les plus visités du département. Le préfet du Calvados, Laurent Fiscus, était présent pour la signature, avec le maire de Colleville-sur-mer.

Les mesures de sécurité au cimetière américain

Le site est entièrement clôturé et toutes les entrées et les sorties sont protégées par des caméras de vidéosurveillance. Au total, une vingtaine de caméras, visionnées en continu toute la journée et toute la nuit surveillent le site. Les visiteurs sont fouillés aux deux entrées principales. Pour améliorer la communication entre l'équipe de 66 personnes, un investissement de 22 000€ dans des radios a été réalisé afin de couvrir la totalité des 70 hectares. Les agents de sécurité, présents quotidiennement sur le site, sont entraînés pour sept types de danger. "Avec le label, on gère toutes les sortes de menaces et on évite l'entrée de tout intrus parce qu'on a des yeux partout". De plus, les gendarmes se rendent sur les lieux cinq fois par jour pour renforcer la sécurité. Le but de toutes ces démarches est d'obtenir un dispositif efficace : détecter au plus vite, alerter rapidement et intervenir.

Le cimetière américain de Colleville-sur-mer. - CS

L'importance du tourisme en Normandie

Le Calvados est le huitième département le plus visité de France avec 8,8 millions de visiteurs chaque année. C'est un secteur d'activité économique qui représente un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros. Inauguré en 1956, le cimetière américain accueille chaque année 1,3 million de visiteurs et pourrait en recevoir deux millions en 2019, pour le 75e anniversaire du débarquement. C'est le site touristique gratuit le plus visité du Calvados. En 2016, le cimetière américain a connu une baisse de 20 % de visiteurs étrangers suite aux attentats. Le label devrait rassurer les touristes.