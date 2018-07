Football (Euro U19) : un jeune havrais sélectionné en Équipe de France

Alors que leurs aînés préparent une finale de Coupe du Monde, les jeunes Bleus de la catégorie U19 s'apprêtent à disputer l'Euro de leur tranche d'âge, en Finlande. Le jeudi 12 juillet 2018, leur sélectionneur, le champion du monde 1998 Bernard Diomède, a annoncé les noms des 20 joueurs appelés à faire le voyage à ses côtés.

Très heureux d'être sélectionné pour l'euro U19 en Finlande 🇫🇮🙋‍♂️ https://t.co/nUdo0Z1aTg — Rafik Guitane (@rafikhino10) 12 juillet 2018

Un produit de la formation havraise

Parmi eux, un jeune Normand. Né à Évreux (Eure), Rafik Guitane est déjà connu des amateurs de football puisqu'il portait cette saison les couleurs du Havre (Seine-Maritime). Malgré son jeune âge, le milieu de terrain est apparu plusieurs fois en professionnel avec le maillot Ciel et Marine et Ligue 2. Une éclosion précoce qui lui a permis d'attirer l'attention du Stade Rennais, en Ligue 1, qui n'a pas hésité à débourser près de 10 millions d'euros dès l'hiver dernier pour l'attirer en Bretagne.

En Finlande à partir du lundi 16 juillet 2018 et jusqu'au dimanche 29 juillet 2018, Rafik Guitane essaiera de marcher sur les traces des autres générations dorées de jeunes français, déjà vainqueurs en 2005, en 2010 et en 2016. La France évoluera dans le groupe B avec l'Ukraine, la Turquie et l'Angleterre.