Fécamp : les infos à connaître avant la descente des motards

C'est une tradition qui rassemble près de 20 000 spectateurs et 4 000 motards chaque année depuis 46 ans maintenant : la descente à motos de Fécamp (Seine-Maritime). Elle a lieu cette année ce vendredi 13 juillet 2018.

Pour la première fois, elle est organisée par la mairie et non plus par des associations de motards.

Mais cette descente sera "assez classique, comme on les connaît depuis plus de 40 ans", assure Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp. Le lancement se fera entre 22h30 et 23 heures, "la descente partira des hauteurs de Fécamp au niveau de Senneville, les motards vont ensuite descendre la côte de la Vierge, longer le pont Gayant, prendre l'ensemble des quais et arriver au niveau de la plage, du Casino".

Pour encadrer cet événement, la municipalité s'appuie sur une quarantaine de signaleurs avec permis, une vingtaine sans permis et une vingtaine de motards. "Il y a des bénévoles mais aussi des personnes que nous payons, c'est une charge pour la ville", précise la maire.

"Très lourd à organiser"

La descente est "très lourde à organiser" indique la maire expliquant qu'il faut "bloquer toutes les rues perpendiculaires au passage des motos et quand on connaît la configuration de Fécamp, il y en a un paquet !" Il y a eu également toute une partie administrative à gérer, notamment concernant les mesures de sécurité à prendre, en concertation avec la sous-préfecture.

La mairie travaille donc ardemment sur le sujet depuis plus de trois mois et a pu s'appuyer sur des personnes qui faisaient partie des associations de motos et qui ont pu faire part de leurs expériences, "la descente se fait aussi grâce à eux", insiste Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Cette année, seule la descente sera organisée, il n'y aura pas de village commercial car "ce n'est pas la vocation d'une mairie".

Restrictions et règles de sécurité

Sur son site Internet, la mairie de Fécamp rappelle que la descente "s'adresse aux motards de plus de 125 cm3 (pas de quads, scooters ou autres trottinettes…)".

Gendarmes, policiers, militaires Sentinelle, pompiers, Croix Rouge, Association Normande d'Escorte Cycliste seront sur place pour épauler les signaleurs et ainsi assurer la sécurité.

Il sera interdit de stationner les véhicules ce vendredi 13 juillet, à partir de 14 heures et jusqu'à la fin de la manifestation, route du Phare, route de Cany (partie comprise entre la route du phare et l'avenue Jean-Lorrain) et avenue Jean-Lorrain.

"Comme chaque année, les véhicules qui gêneraient le bon déroulement de cette descente seront enlevés par une entreprise spécialisée afin de permettre une sécurité optimum pour les motards et les spectateurs", précise la mairie.

Place aux vrombissements de moteurs et à la fête !