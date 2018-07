Feux en Seine-Maritime : attention aux mégots et aux barbecues

Les feux de talus, en bord de route notamment, sont fréquents ces derniers jours en Seine-Maritime.

• À lire aussi. De nombreux départs de feu de végétation en Seine-Maritime



"On a eu un hiver peu rigoureux, où il y a eu beaucoup de précipitations ce qui a entraîné une pousse rapide des végétations. En raison de la vague de chaleur que l'on a en ce moment, ces végétations ont beaucoup séché, indique le Capitaine Piette du SDIS 76. Tout cela est conjugué avec un vent toujours présent, ce qui fait que la végétation est propice à brûler."

La Seine-Maritime est donc placée en vigilance rouge pour les feux de végétation.

Facteurs propices à l'incendie

Mais certains comportements sont plus à risque explique le Capitaine car "on a trois départs de feu possible : les engins agricoles qui se trouvent actuellement dans les champs et qui peuvent provoquer des échauffements ; l'imprudence de certains, que ce soit avec le barbecue, les mégots ou le brûlage des végétaux qui peut entraîner des propagations de feu dans les champs environnants ; la piste criminelle enfin peut être de temps en temps mise en cause mais ce n'est pas la principale cause à l'heure actuelle."

Les pompiers appellent donc à la vigilance et à prévenir dès que possible les secours en cas de départs de feu afin qu'ils puissent intervenir rapidement.