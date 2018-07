Ligne SNCF Abbeville-Le Tréport : une "dynamique de réouverture"

La ligne SNCF entre Abbeville (Somme), et le Tréport (Seine-Maritime) pourrait bien rouvrir. Les élus des deux territoires ont été reçus, mercredi 11 juillet 2018, par la ministre des Transports, Élisabeth Borne. "L'État se met dans une dynamique de réouverture de la ligne", explique Sébastien Jumel, député communiste de la Seine-Maritime, qui prend part activement pour le retour des trains.

Une question fait obstacle à la réouverture de la ligne : celle du coût des travaux. "Il a été surestimé, nous allons aussi étudier toutes les alternatives possibles du point de vue technique pour l'exploitation comme des tram-trains", poursuit Sébastien Jumel, après la réunion.

Un calendrier "serré"

Le financement des travaux, actuellement évalué à 40 millions d'euros, sera assuré par l'État et les deux régions, Normandie et Hauts-de-France. D'ici là, deux études vont être menées, "elles seront raccourcies et objectivées avec des regards croisés", poursuit Sébastien Jumel.

Avec @xavierbertrand nous avons obtenu de madame la ministre @Elisabeth_Borne le cofinancement des travaux de régénération de la ligne Abbeville Le Treport @Herve_Morin @RegionNormandie @NdieConquerante @NdieAttractiviT pic.twitter.com/A3ib4mDn9B — JB Gastinne (@JBGastinne) 11 juillet 2018

Le député veut tenir un "calendrier serré" pour aboutir à la réouverture de la ligne "le plus vite possible". "Dès que nous aurons les résultats des études, nous pourrons bâtir un calendrier", complète-t-il.

La ligne SNCF entre Abbeville et Le Tréport a été fermée le lundi 28 mai 2018 pour des raisons de sécurité, des travaux étant devenus nécessaires. Depuis, le trajet est assuré en autocars.