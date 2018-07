Perpétuité pour l'unique rescapée d'un trio néonazi en Allemagne

Tendance Ouest a écrit :

Pollution : fermeture de l'accès aux plages de Saint Laurent sur Mer et de Vierville

Fermeture de l'accès aux plages de Saint Laurent sur Mer et de Vierville (Calvados) à cause d'une suspicion de pollution maritime sur le secteur d'Omaha beach. Les services de l'État sont mobilisés pour évaluer l'étendue de cette pollution et identifier la nature du produit et sa source indique la préfecture du Calvados.

