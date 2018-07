Arnaud Ducret : "J'aimerais tourner à Rouen l'été prochain"

Quelles sont les attaches que vous gardez dans la région ?

"J'ai grandi à Amfreville-la-Campagne (Eure), Oissel (Seine-Maritime) puis Petit-Couronne jusqu'à mes 21 ans. D'ailleurs, j'ai toujours ma mère qui vit à Petit-Couronne et ma sœur du côté de La Bouille. Ma famille est ici et je reviens très souvent. À chaque fois que je suis de retour en Normandie, il n'y a pas à dire, les odeurs, la fraîcheur me rappellent des souvenirs d'enfance."

Quelles sont les villes que vous souhaiteriez conseiller à un touriste ?

"Je trouve que La Bouille, c'est super mignon même si c'est petit. De toute façon, il y a plein d'endroits à découvrir car, là où on a beaucoup de chance, c'est que même dans les petits villages de campagne, il y a des choses à voir. Sinon, je ne sais pas si c'est mon côté Parisien, mais j'adore Honfleur. C'est bien parce que l'on n'est pas très loin de Paris et à côté de la mer."

Quels sont les endroits que vous souhaiteriez redécouvrir ?

"Je trouve que Rouen a beaucoup changé et s'est beaucoup amélioré. La ville est devenue plus belle donc je redécouvre Rouen à chaque fois que je reviens. J'ai redécouvert récemment l'église Saint-Maclou et j'ai vu cette place qui est magnifique. Même si ce sont des endroits qui ne sont pas les plus visités, j'ai aussi envie de retourner voir ce qu'est devenue la Grand'Mare."

Est-ce qu'à travers les différents tournages, on vous parle souvent de la Normandie ?

"Il y a beaucoup d'artistes qui sont originaires de la Seine-Maritime comme Valérie Lemercier qui a fait le conservatoire de Rouen, Laurent Ruquier est du Havre, Karin Viard est née à Rouen. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes qui venaient d'ici."

Justement, avez-vous l'envie de venir tourner un film en Seine-Maritime ?

"Je suis en train d'adapter un personnage de mon spectacle en film et j'adorerai pouvoir le tourner en Normandie. Parce que c'est un professeur de karaté, un personnage qui m'a marqué quand j'étais enfant. J'ai envie de tourner dans des endroits de Rouen parce que la ville est magnifique et j'ai envie d'apporter mon regard. J'ai envie de montrer que cette ville est magnifique et puis j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance et je pense à des rues où je pourrais tourner. Et puis ce film permettrait de faire tourner des personnes de Rouen et de faire travailler le commerce local car faire un film c'est beaucoup de monde."

Vous avez été très présent ces derniers mois dans différents lieux de la région pour présenter vos derniers films, quand les spectateurs pourront de nouveau vous rencontrer ?

"Pas pour le moment car je suis en tournage dans le sud de la France jusqu'au mois d'octobre avec le prochain film de Michaël Youn avec François-Xavier Demaison. Ensuite j'ai un autre film de prévu dans le nord, vers la frontière belge et après j'en ai un autre à Paris. Mais j'aimerais tourner le mien, l'été prochain [en 2019, ndlr] à Rouen."