Sanofi: trois mois pour respecter les normes d'émission à Mourenx

"Toutes les conditions en matière d'émissions et d'absence de risques pour les salariés et les riverains devront être réunies pour que l'État puisse autoriser une reprise de l'activité du site", indique un communiqué du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et de la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

A LIRE AUSSI.

Climat: les promesses loin de l'objectif de 2°C selon l'ONU

L'Islande pas si verte, malgré son électricité 100% renouvelable

Climat: la COP22 compte sur le "pragmatisme" de Trump

Premier grand oral pour Marine Le Pen, questionnée sur son programme

COP23: la hausse des émissions 2017 met les Etats sous pression