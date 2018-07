Capitale de la culture : une délégation de Rouen aux Pays-Bas

La Métropole de Rouen (Seine-Maritime) veut consolider son dossier de candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. 25 personnes, des représentants du monde politique et culturel, partent, mardi 10 juillet 2018 pour les Pays-Bas. Pendant trois jours, cette délégation va découvrir la ville de Leuvaarden.

• À lire aussi. En 2028, la culture veut devenir capitale à Rouen



C'est cette ville qui est actuellement capitale européenne de la culture. "Il s'agit de regarder concrètement comment les choses se passent et de se rendre compte de ce que ça représente", explique Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie qui prend part à ce déplacement. La délégation rouennaise rencontrera le maire de Leuvaarden et abordera les questions de mécénat, de rayonnement culturel et médiatique.

Création d'une association

L'exemple néerlandais inspire aussi la Métropole de Rouen car elle associe plusieurs villes et villages aux alentours. "Rouen doit être la ville qui porte la candidature, mais toutes les communes de la Métropole sont associées et j'ai proposé à Caen et Le Havre de nous rejoindre", poursuit Frédéric Sanchez.

Il note qu'au-delà de ce déplacement aux Pays-Bas, la candidature avance avec du dialogue entre les acteurs culturels. "Dans le courant de l'année 2019, il faudra sûrement créer une association, la doter de quelques moyens, travailler à la question du thème, pour jeter les bases", précise-t-il.

Associer les habitants

En se rendant à Leuvaarden, la délégation veut aussi voir "comment le territoire s'approprie le fait d'être capitale européenne de la culture". "Il faut que la population soit embarquée et participe", ajoute Frédéric Sanchez.

Le dossier de candidature pour devenir capitale européenne de la culture doit être déposé en 2022. "Mais il faut s'y préparer dès aujourd'hui, sinon nous ne serons pas candidat dans de bonnes conditions", confie Frédéric Sanchez, qui laissera le soin aux élus issus des élections municipales de 2020 de poursuivre le dossier.

A LIRE AUSSI.

Métropole de Rouen : des échéances à l'Armada et à 2030