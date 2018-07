Bonne table à Rouen : le Social club, nouveau venu sur la place du Vieux-Marché

À l'heure du déjeuner comme du dîner, la place du Vieux-Marché à Rouen (Seine-Maritime) est toujours une valeur sûre. Notamment parce que l'offre est très diversifiée. Alors, quand une nouvelle adresse ouvre ses portes, cela vaut le déplacement. Nous partons donc à la rencontre du Social Club, qui a ouvert récemment ses portes avec une ambiance très moderne et une jolie petite terrasse qui permet de profiter à la fois du soleil et de l'architecture de la place.

Une carte estivale

À la carte, tout un choix de salades, de tartines ou encore de lasagnes s'offre à moi. Avec une belle place accordée aux végétariens dans les plats à consonance hispanique. Pour ma part, j'opte pour une tartine "cabra", à base de pain croustillant, de fromage de chèvre, de lardons, de noix et de miel. Servi avec une salade verte, le plat est somme toute assez léger et colle parfaitement à la météo estivale.

Pour le dessert, on me propose le jour de ma venue une tarte aux fraises ou un moelleux au chocolat, mais je craque pour un macaron au caramel. Très généreusement garni de caramel encore coulant et accompagné d'une boule de glace à la vanille, c'est un régal ! Pour 15,90€ avec une boisson, on n'a rien trouvé à y redire !

57, place du Vieux-Marché à Rouen.Tél. 02 35 70 48 08