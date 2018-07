À Caen, le Crok House Café pour une pause pendant son shopping

Entre deux sessions de shopping au centre Paul Doumer, dans le centre-ville de Caen (Calvados), le Crok House Café est la bonne adresse pour se restaurer. Situé au rez-de-chaussée, le restaurant permet de dynamiser un peu l'endroit. Une petite terrasse permet de profiter du soleil. Des tables sont également installées dans la galerie marchande. À l'intérieur, l'endroit est cosy pour un repas en toute tranquillité.

Un repas "healthy ou pas

Au niveau du repas, c'est rapide mais c'est bon. La carte se décompose en trois grands axes : les croque-monsieur, les hot-dogs et les Poké Bowl (dernier produit phare des amateurs de cuisine healthy). Pour 9,90€ nous nous sommes laissés tenter par des croque-monsieur. Le "Sugar Hill" (poulet aux épices mexicaines, fromage de chèvre frais, tomates, avocat et sauce curry-mangue) et le "Nolita" (jambon speck, roquette, mozzarella, tomates et pesto) ne nous ont pas déçus. Les portions sont assez copieuses et, si certains ont regretté l'absence de frites en accompagnement, la salade fait très bien l'affaire. À 10,90€, la Poké-bowl est un plat bien complet. Le "Flushing", par exemple, est composé du riz au vinaigre de riz, de dés de saumon cru, d'avocat, d'émincé d'oignon rouge et de germes de poireau et de sésame grillé. Un repas sain qui laisse forcément de la place pour un copieux dessert.

Sont proposés des cheesecakes aux Oréos, spéculos ou au Daim ; du fromage blanc mais surtout des freak shake, un milkshake ô combien "instagramable" et complètement fou venu d'Australie. Crok House Café en propose au Kinder, au Kitkat ou encore aux Oreo pour 8,90€.

Pratique. Ouverture du lundi au samedi, de huit heures à 19 heures. Sur place ou à emporter.