Festival Beauregard : entre 130 et 140 objets volés samedi soir

Le réveil était difficile pour certains festivaliers qui ont dû aller porter plainte le dimanche 8 juillet 2018 après avoir passé la soirée au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site, certains festivaliers évoquaient les vols de la veille, qui se seraient déroulés pendant le très apprécié concert d'Offsprings, de 23h40 à 0h50 dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 juillet 2018.

Entre 130 et 140 objets volés

Sur place, le dimanche 8 juillet 2018, à l'une des banques où l'on peut transférer de l'argent sur son bracelet, on parlait de 130 objets dérobés. Information confirmée par le commissariat d'Hérouville-Saint-Clair, que nous avons joint, et qui évoque "entre 130 et 140 objets volés" d'après le rapport de fin de service de l'officier présent sur place. Plusieurs personnes ont été contrôlées mais elles n'avaient pas les objets volés en question.

Bilan de Beauregard : on m'a volé mon Iphone et ma casquette le bon gros seum — Underwood (@pierrelefetey) 9 juillet 2018

Faudrait qu'on m'explique le projet des gens qui vont dans un festival pour voler des portables.

Donc oui ne m'envoyez pas de SMS j'ai pu de tel — Ahlεxίs (@Alautridou) 8 juillet 2018