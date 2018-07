La musique intérieure du Tendance live de Granville

Des confidences aux couleurs musicales :

Avec Joyce Jonathan !

Chanson et monde associatif deux passions ?

Je pense aussi que le fait d'être partie en Asie, notamment en Chine, en juin 2018, m'a donné cette liberté, et m'a fait prendre conscience que tous les jours on apprend de nouvelles choses. C'est tous les jours que ça se passe, et pas seulement hier. Être acteur de sa vie c'est aussi s'impliquer dans le monde associatif sans forcément vouloir réaliser ce qui est sur le papier mais avec ce qui se présente à soi. Cette chanson, je l'ai écrite comme un déchirement, elle venait du cœur. J'avais une sorte de poigne, de hargne. En fait, je cours depuis trois ans et quand je fais une activité, la plus grande force que j'ai elle est mentale. Et mon mental, je l'ai grâce c'est la musique. C'est ça qui me guide. C'est vraiment ça que j'avais envie de faire sur cet album. Je voulais donner quelque chose de positif.

Avec Madame Monsieur

Parfois, les rencontres dues au hasard font les plus belles histoires. Émilie et Jean-Karl se sont rencontrés dans un bar à Paris il y a une dizaine d'années. Depuis, ils forment le duo Madame Monsieur et possèdent à leur actif déjà quelques morceaux aux côtés d'artistes de la scène urbaine (Youssoupha, Jok'air, Spri Noir…).

Ces conteurs d'histoires pop en français et fans de Gainsbourg explosent début 2018 avec leur chanson " Mercy ", choisie pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision, une tâche qui ne leur fait pas peur, bien au contraire !

Avec Gabriella

Gabriella est une jeune auteure-compositrice-interprète de 22 ans. Elle découvre très tôt sa passion pour la musique. Celle-ci se transforme rapidement en une véritable raison d'être. Pour elle, il ne pourra plus en être autrement : sa vie se jouera sur une portée.

Multi-instrumentiste, elle perfectionne l'art du violon depuis l'âge de six ans. Elle affectionne également la versatilité de la guitare et du piano pour composer elle-même les arrangements de ses chansons.

Son parcours l'amène à étudier trois ans en Techniques professionnelles de musique et de chanson. Ce programme lui permet de consolider ses connaissances en enregistrement, formation auditive, composition, interprétation, arrangement et en gestion de carrière. Désireuse d'aiguiser davantage son acuité musicale, elle suit en parallèle un perfectionnement jazz.

Et Michaël Jones

Jean-Jacques Goldman et vous n'est-ce pas aussi une belle histoire d'engagements musicaux avec le titre je te donne ?

On a tellement parlé de ce titre depuis des années… Ce qu'il faut retenir de cette chanson, c'est qu'elle parle de nous, Jean-Jacques et moi. Les gens l'ont prise comme un message c'est-à-dire au lieu de parler de racisme, cette chanson parlait du mélange des cultures. Donc, elle a été entièrement adoptée par les gens. Les gens n'ont pas pensé une seule seconde à l'époque que cette chanson évoquait le mélange de nos deux univers, à Jean-Jacques et à moi. Ils ont tout de suite pensé que le message allait au-delà de ça.